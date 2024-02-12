ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2023.. مصطفى محمد وصيفًا

يقع مصطفى محمد، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف نانت الفرنسي، في وصافة ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2023.

وحصد مصطفى محمد جائزة الحذاء البرونزي، بعد تسجيل 4 أهداف ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي استضافتها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

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ووصلت بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، إلى فصلها الأخير، والذي شهد تتويج منتخب كوت ديفوار، وذلك على حساب نيجيريا.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2023

1- إيميليو إنسوي- منتخب غينيا الاستوائية (5 أهداف)

2 – مصطفى محمد – مصر (4).

3- جيلسون دالا – أنجولا (4).

4- محمد بايو – غينيا (3)

5- لاسين سينايوكو – مالي (3).

6- أديمولا لوكمان – نيجيريا (3).

7- ويليام إيكونج – نيجيريا (3).

8- بغداد بونجاح – الجزائر (3).

9- بيرتراند تراوري – بوركينا فاسو (3).

10- كريستوفاو مابولولو – أنجولا (3).