مراسم تتويج كوت ديفوار بـ كأس أمم أفريقيا 2023.. فيديو

توج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان منتخب كوت ديفوار، مفاجأة نسخة 2023 من أمم أفريقيا، بعدما صعد بمعجزة ليلامس الكأس الثالثة في تاريخه.

وافتتح ويليام تروست التسجيل لصالح منتخب نيجيريا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح كوت ديفوار في قلب الطاولة وسجل فرانك كيسيه هدف التعادل في الدقيقة 62.

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وأضاف سباستيان هالير الهدف الثاني للأفيال في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليقود منتخب بلاده إلى اللقب الثالث.

مراسم تتويج منتخب كوت ديفوار بـ كأس أمم أفريقيا

وشهدت مراسم تتويج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم أفريقيا، حضور رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسبي، رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا.

كما شهدت المراسم، توزيع الجوائز الفردية للاعبين، والتي جاءت على النحو التالي:

1- مصطفى محمد – منتخب مصر – جائزة الحذاء البرونزي، بعد تسجيل 4 أهداف ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

2- رونوين ويليامز، حارس جنوب أفريقيا، حصل على أفضل حارس في البطولة.

3-حصل على جائزة اللعب النظيف: منتخب جنوب أفريقيا.

4-أفضل لاعب: ويليام تروست إيكونج – منتخب نيجيريا.

5- الحذاء الذهبي: إيميليو إنسوي، لاعب غينيا الاستوائية، هداف كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 5 أهداف.

6-الحذاء الفضي: جيلسون دالا – لاعب أنجولا.

7- أفضل لاعب صاعد: سيمون أدينجرا – كوت ديفوار.

8- أفضل مدرب: إيمرس فاي – كوت ديفوار.