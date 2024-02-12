"كأس المعجزات".. ردود فعل الصحف بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بتتويج منتخب كوت ديفوار بالنسخة الـ34 على أرضها، عقب التغلب على نيجيريا بنتيجة 2-1.

وعلقت عدد من الصحف بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وفي الأسطر التالية نستعرض لكم ردود فعل بعض الصحف.

فرانس 24

نشر موقع "فرانس 24" الفرنسي، خبر بعد نهاية المباراة بعنوان "ساحل العاج تتوج ملكة إفريقيا على أرضها".

يورو سبورت

وبعد المباراة، نشر موقع "يورو سبورت" الفرنسي، خبر يشرح فيه مجريات المباراة التي انقلبت على نيجيريا بعد تقدمها بهدف، بعنوان "ساحل العاج تطيح بنيجيريا وتفوز بكأس إفريقيا 2024".

ماركا

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرا بعد المباراة بعنوان "ساحل العاج يحكم إفريقيا ويكمل كأس المعجزات"، "لقد عادوا من تأخرهم بنتيجة 1-0 أمام نيجيريا وأصبحوا أبطالاً بهدفي كيسي وهالر".

بي بي سي

علقت صحيفة "بي بي سي" الإنجليزي على مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، بخبر جاء عنوانه كالتالي: "سيباستيان هالر بطل ساحل العاج مرة أخرى حيث عادت الأفيال من الخلف لتهزم نيجيريا وتفوز بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 على أرضها".