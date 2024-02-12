عضو الجبلاية : اتحاد الكرة يقدر قيمة صلاح جيداً

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد ابو الوفا وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم عن فتره تواجد حسام حسن على راس المهمة الفنيه للمنتخب القومي خلال المرحلة المقبله ونهايه تعاقده.

وقال ابو الوفا خلال تصريحات على شاشه التلفزيون المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين ..

- حسام حسن مستمر لحد امتى؟ نخلص بس التحديات اللي عندنا وان شاء الله يستمر ويكون موجود معانا، والعقد المفروض لغاية كأس العالم2026.

- اتحاد الكرة يقدر قيمة محمد صلاح كويس جدا، والأصلح لمنتخب مصر و لمحمد صلاح، اتعمل ومليش دعوة يورجن كلوب قال ايه، الإعلام هو اللي عمل البلبلة.

- الشناوي سافر زي محمد صلاح ومحدش علق عليه زي ما علقوا على صلاح.

- منتخب الشاطئية يستعد لمباريات كأس العالم، وإن شاء الله قادرين على النجاح رغم قوة الفرق المتواجدة معنا في المجموعة الأولى.