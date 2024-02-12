الأهلي وشباب بلوزداد .. غيابات بالجملة في صفوف الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد ، مساء الجمعة المقبل لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي المواجهة محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري ثالثًا بـ 4 نقاط.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى دولة الجزائر بعد غد الأربعاء.

ويعاني مارسيل كولر المدير الفني بالأحمر من غيابات عدة في صفوف المواجهة ، ما بين عدم القيد الأفريقي والإصابات .

ويأتي في مقدمتهم "محمود الزنفلي حارس المرمى الجديد للأحمر ، وعمر كمال عبد الواحد أيضًا بالإضافة إلى الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمد الشناوي ، والمدافع خالد عبد الفتاح ، وكريستو ، وأحمد نبيل كوكا والفلسطيني وسام أبو علي .

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر الساعات الماضية تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تدريباته صباح الأمس.

واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.‏