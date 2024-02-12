أحمد دياب يكشف رد كيروش على موقفه من العودة لتدريب منتخب مصر

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة على أنه استطلع رأي البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بشأن العودة لتدريب منتخب مصر بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وقال دياب في تصريحات لقناة “دي إم سي”: “استطلعت رأي البرتغالي كارلوس كيروش بشأن العودة لتدريب منتخب مصر قبل التعاقد مع حسام حسن، حيث أكد لي على أنه يعشق مصر ويحب الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن لديه تجربة غير احترافية مع اتحاد الكرة الحالي”.

وأضاف: “كيروش كان على استعداد للعودة لتدريب منتخب مصر فهو يقدر الكرة المصرية والشعب المصري، لكنه رفض التعامل مجددًا مع الإدارة الحالية لاتحاد الكرة المصري”.

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وأكمل: “قرار تعيين حسام حسن لتدريب منتخب مصر جاء في توقيته، هذا دوره الطبيعي لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة”.

واختتم: “نتمنى كل التوفيق لحسام حسن، لديه شخصية قوية وروح وفنيات، وما يحتاجه فقط هو الدعم الجماهيري”.

وكان منتخب مصر قد شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، إلا أنه ودع البطولة من دور الـ16؛ وذلك بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.