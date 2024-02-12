"أقسم بالله هطلعله شعر".. رضا عبدالعال يرد بقوة على عدم انتقاده لحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، على ما أثير حول عدم قدرته على انتقاده لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مثلما يفعل مع جميع المدربين.

قال رضا عبد العال في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "يعني هو حسام حسن، لو اختار لاعب مجاملة مبيلعبش مثلا هسيبه في حاله؟ أقسم بالله هطلعله شعر دي مصر، أنا مش بدافع عن حد أنا بدافع عن بلدي".

أكمل: "هطلع وهنتقد حسام حسن عيني عينك، طب ده أحنا مكناش بنعرف نتكلم مع المدرب الأجنبي عشان مش فاهمنا، لكن ده مصري فاهمنا وحاسس بينا".

أوضح: "ده المدرب الأجنبي اللي جه وكان قاعد في التكييف، لما مشوه مش عاوز يسيب جنيه واحد مش دولار، يبقى من الأول دي غلطة مين؟ اتحاد الكرة هو اللي يتحمل المسئولية كاملة على الاختيار السيئ".

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن خلال الأيام الماضية، تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر، بعد توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، بسبب النتائج السيئة والخروج مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

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