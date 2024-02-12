"رفض التعامل مع المجلس الحالي".. دياب يكشف تفاصيل حديثه مع كيروش للعودة لتدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية أحمد دياب، عن حقيقة ما أثير خلال الفترة الماضية، عن دخوله في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري، من أجل العودة مرة أخرى لتولي القيادة الفنية "للفراعنة"، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال أحمد دياب في تصريحات عبر قناة "DMC": "بالفعل حدث تواصل بيني وبين البرتغالي كارلوس كيروش لمعرفة إمكانية عودته مرة أخرى لتولي تدريب منتخب مصر، وإذا تحدثنا عن الأمور الفنية فبعد حسن شحاتة ومحمود الجوهري، يعد كيروش وهيكتور كوبر هما الأنجح في قيادة منتخب مصر".

وأضاف: "كيروش كان لديه استعداد تام للعودة إلى قيادة منتخب مصر، فهو عاشق للكرة المصرية ولاعبيها، ولكنه رافض للتعامل مع مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، بسبب تعاملهم غير الاحترافي معه خلال فترته الأولى مع المنتخب".

وتابع: "قرار تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب جاء في وقته الصحيح، فهو يملك الإمكانات الفنية والروح القتالية، وكل ما يحتاجه في الفترة المقبلة هو الدعم الجماهيري، ونتمنى له كل التوفيق، وكل الجماهير المصرية لديهم ثقة كبيرة في حسام حسن، فهو لديه الكثير من الخبرات التي تجعله يتعامل مع النجوم بشكل مناسب".

واختتم دياب تصريحاته: "لدي تفائل كبير بأن حسام حسن سيتمكن من تحقيق نتائج وإنجازات قوية رفقة المنتخب المصري".

وكان المنتخب المصري قد أعلن في وقت سابق تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بعد توديعه بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار مبكراً، بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية في دور ال 16 بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.