الاهلي يسعى لخطف نجم الزمالك في الصيف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، تسعى لخطف نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يسعى النادي الاهلي، لدعم وتعزيز صفوف فريقه، بعناصر جيدة، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعدما ضم 3 صفقات فقط في الميركاتو الشتوي الجاري.

وضم الاهلي في الشتاء الحالي كل من، الفلسطيني وسام أبو علي، وعمر كمال عبد الواحد من فيوتشر، ومحمود الزنفلي على سبيل الإعارة من الداخلية.

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وأفادت التقارير، أن الاهـلي يخطط لضم أسامة فيصل نجم الزمالك السابق والبنك الحالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

قدم أسامة فيصل مستوى رائع مع البنك الأهلي لذلك أصبح مطمع للعديد من الأندية، ومن ثم لفت أنظار مسؤولو القلعة الحمراء.

ويستعد المارد الأحمر، لمواجهته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.