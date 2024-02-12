سر احتفال قائد كوت ديفوار بعلم المغرب بعد التتويج بـ كأس أمم إفريقيا

ظهر علم المغرب في احتفالات لاعبي منتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا أمس، بالفوز على نيجيريا.

وحقق منتخب كوت ديفوار لقب كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية، حيث نجحوا في قلب تأخرهم بهدف إلى الفوز بهدفين لهدف مع نهاية المباراة.

وظهر جرادل قائد منتخب كوت ديفوار وهو يحمل علم المغرب بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا، وذلك بفضل منتخب المغرب في تأهل بلادهم لدور الـ16 من البطولة.

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ويدين لاعبو منتخب كوت ديفوار لمنتخب المغرب في التأهل لدور الـ16 من البطولة؛ وذلك لأن منظمي البطولة كانوا بحاجة إلى فوز أسود الأطلس في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات على حساب زامبيا من أجل التأهل لثمن النهائي كأفضل ثوالث.

وحقق منتخب المغرب الفوز على زامبيا بهدف دون رد في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس أمم إفريقيا، ليتأهل كوت ديفوار لدور الـ16 من البطولة كأفضل ثوالث برصيد ثلاث نقاط.

وحقق منتخب كوت ديفوار لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخهم، وذلك بعد أن توجوا بها في نسختين من قبل أعوام 1992، 2015.