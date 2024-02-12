صدمة لـ جوميز.. إصابة صفقة الزمالك الجديدة في مباراة ليفلز الودية

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك بقيادة محمد أسامة، عن حجم إصابة زياد كمال لاعب الوسط المنضم حديثًا لنادي الزمالك في فترة الميركاتو الشتوي.

وتعرض زياد كمال للإصابة في العضلة الخلفية في مباراة الزمالك الودية ضد ليفلز، التي لعبت اليوم وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، أحرزهما ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري.

وأكد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن التشخيص المبدئي لزياد كمال هي إصابة في العضلة الخلفية، على أن يجري اللاعب آشعة خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.

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ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الفيوم عصر اليوم، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز تدريب نادي الزمالك خلفًا للكولومبي أسوريو الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوضه ثمان مباريات.