موعد مؤتمر تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد اتحاد الكرة ، مؤتمرًا صحفيًا عصر يوم الأربعاء المقبل ، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تم توجيه الشكر له أخيرًا على خلفية النتائج الهزيلة بمسابقة كأس الأمم الأفريقية ، وإنهاء البطولة بالخروج من دور الـ 16.





ويعقد الاتحاد جلسة مع حسام حسن مقرر لها غد الثلاثاء ، لوضع الترتيبات النهائية وتفاصيل الاتفاق كافة ، قبل الإعلان الرسمي.

وينتظر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن الجهاز المعاون للعميد، والذي على الأرجح سيضم طارق سليمان وأحمد الكأس مدربين، سعفان الصغير مدربا للحراس، مع تولي إبراهيم حسن منصب مدير الكرة.

ورحل روي فيتوريا عن قيادة المنتخب بسبب الخروج أمام الكونغو الديمقراطية، من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

ويعد حسام حسن أحد أبرز النجوم في تاريخ منتخب مصر، علما بأنه الهداف التاريخي للفراعنة، فيما تولى بعد اعتزاله قيادة العديد من الأندية المصرية على رأسها الزمالك وبيراميدز وسموحة والاتحاد والمصري البورسعيدي، بخلاف قيادة منتخب الأردن في تجربة قصيرة خارج مصر.