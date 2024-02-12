الكشف عن مدة غياب كريستو عن الاهلي وموعد عودة وسام أبو علي

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، اليوم الاثنين، عن مدة غياب التونسي محمد الضاوي كريستو بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وموعد عودة وسام أبو علي.

ضربت الإصابات صفوف النادي الاهلي، في الأيام القليلة الماضية، والتي بسببها فقد خدمات أبرز اللاعبين، على رأسهم وسام أبو علي وكريستو، بجانب بيرسي تاو وأليو ديانج ومحمد الشناوي.

وتعرض كريستو للإصابة خلال الساعات الماضية، وأثبتت الفحوصات الطبية، على أنه يعاني من شد في العضلة الضامة، وتقرر أن مدة غيابه ستكون حوالي 10 أيام.

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بينما يعاني الفلسطيني وسام أبو علي، من شد في العضلة الخلفية، التي يغيب على إثرها من المشاركة أمام شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وعلم “كورة 365” أن كولر رفض المغامرة بمشاركة وسام أبو علي في مباراة شباب بلوزداد، من أجل تعافيه وجهازيته بنسبة 100%.

وأكد المصدر على أن وسام أبو علي، يخوض برنامجه التأهيلي بشكل جيد، على أن يعود من تلك الإصابة في مواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، بينما يتواجه مع ميدياما الغاني يوم 3 مارس المقبل.