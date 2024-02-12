"أثناء المباراة".. وفاة لاعب كرة قدم بطريقة صادمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - لقى لاعب كرة قدم مصرعه خلال الساعات الماضية، بطريقة صادمة، خلال مشاركته مع فريق في إحدى المباريات الودية.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم": توفى الإندونيسي سبتيان من سوبانج لاعب فريق "FBI سوبانغ"، بعد تعرضه لصاعقة رعدية خلال مشاركته مع فريقه في مباراة ودية مع فرق "FLO FC"، على ملعب سيليوانجي باندونج.

وأوضحت القناة، أن المباراة أقيمت في طقس سيئ، حيث تحولت الأجواء في غضون ثواني من حارة إلى غائمة وصاحبها سلسلة من موجات البرق والرعد التي ضربت أرض المباراة.

وتعرض اللاعب صاحب الـ30 عاما، لحروق خطيرة جراء الصاعقة الرعدية لدرجة ذوبان أجزاء عديدة من جلده بحسب تقرير المستشفى، وهو ما جعل جميع زملائه في الملعب يدخلون في حالة من الصدمة والذهول، بعدما حاولوا إسعافه في الملعب.

ومن جانبه، قام الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، بتقديم تعازيه لأسرة اللاعب وفريقه، كما قرر التزام جميع الأندية بالوقوف دقيقة حداد في جميع المسابقات المحلية على روح اللاعب قبل بداية مباريات هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا:

"أقسم بالله هطلعله شعر".. رضا عبدالعال يرد بقوة على عدم انتقاده لحسام حسن

"أشعة لتحديد مدة الغياب".. الزمالك يعلن إصابة لاعبه الجديد في ودية ليفرز

هل رفض انضمام أوسيمين للزمالك؟ ميدو يرد بقوة