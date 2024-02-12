أتليتكو مدريد يكشف تفاصيل إصابة ألفارو موراتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نادي أتليتكو مدريد الإسباني عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق ألفارو موراتا، خلال مواجهة أشبلية أمس بالدوري الإسباني.

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على حساب إشبيلية بنتيجة هدف واحد دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وأعلن أتليتكو مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين: "إن الأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بكدمة في العظام، والتواء في الرباط الداخلي لركبته اليمنى".

ولم يكشف الفريق الإسباني في بيانه، عن مدة الغياب المتوقعة للاعب صاحب الـ 31 عاماً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى قيام اللاعب بأداء البرنامج العلاجي اللازم.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية: " إلى وجود حالة من التفاؤل داخل صفوف الفريق الإسباني لعودة اللاعب سريعاً، قبل مواجهة أتليتك بيلباو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم 27 فبراير الجاري".

وخاض اللاعب 33 مباراة رفقة فريق أتليتكو في الموسم الحالي، تمكن خلالهما من تسجيل 19 هدفاً، وتقديم 3 تمريرات حاسمة.