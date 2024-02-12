مدرب كوت ديفوار: لا أدرك ما حدث حتى هذه اللحظة.. وهذا اللقب هو الأغلى في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عبر إيمرس فاي المدير الفني للمنتخب الإيفواري، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على منتخب نيجيريا في نهاية البطولة.

وتمكن المنتخب الإيفواري من تحقيق الفوز على حساب المنتخب النيجيري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس.

وتحدث فاي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "التتويج بلقب هذه البطولة هو الأغلى في حياتي ومررنا بكل المشاعر خلال هذه النسخة، ولا أدرك ما حدث في البطولة حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "عند منحي تولي القيادة الفنية للمنتخب، لم نكن متأهلين من الأساس إلى الأدوار المقبلة من البطولة، ولا بد أن أوجه التحية إلى لوي جاسيت، فهذا الفوز تحقق بفضله أيضاً".

وتابع: "رأيت لاعبي منتخب نيجيريا خلال أحداث اللقاء يعانون من الإرهاق وأكثر تعباً، لذلك أخبرت اللاعبين بضرورة استغلال المساحات خلف دفاعات المنتخب النيجيري".

وواصل: "وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات في الفريق مثل ماكس جرادل وسيرج أورييه، الذين تحملوا مسؤولياتهم بشكل كبير طوال البطولة مع اللاعبين الشباب داخل غرفة ملابس الفريق، لذا فأنا محظوظ بوجود أمثال هؤلاء اللاعبين في فريقي".

واختتم فاي تصريحاته: "تم قلب الوضع لصالحنا خلال اللقاء في أقل من عشر دقائق، وهذا يدل على قتالية اللاعبين في المباراة".