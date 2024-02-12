مصطفى محمد ضمن التشكيل المثالي في الجولة ال21 بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

دخل مصطفى محمد نجم المنتخب المصري وفريق نانت الفرنسي، ضمن التشكيل المثالي بالجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي، بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكان مصطفى محمد نجح في قيادة فريقه نانت، لتحقيق الفوز على حساب فريق تولوز بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وصنع الهدف الثاني لزميله تينو كاديور.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن النجم المصري يتواجد ضمن فريق الجولة 21 بالدوري الفرنسي، رفقة زميله في نانت المدافع كستليتو.

وخاض مصطفى محمد 17 مباراة رفقة فريق نانت في الدوري الفرنسي حتى الآن، نجح خلالهما في تسجيل 7 أهداف.