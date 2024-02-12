الامارات | حقيقة سخرية لاعبي كوت ديفوار من محمد صلاح عقب الفوز بكأس الأمم الإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع تواصل ومواقع إخبارية مقطع ظهر فيه لاعبين من منتخب كوت ديفوار عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، والتي أسدل عليها الستار مؤخراً، وهم يتحدثون عن التتويج باللقب، ولكن تم ربط الاحتفال بالسخرية من قائد وهداف المنتخب المصري محمد صلاح، نتيجة الترجمة الخطأ.

وفاز منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 على حساب منتخب نيجيريا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الحسن واتارا.

وفي المقابل خسر النجم المصري محمد صلاح فرصة جديدة لمحاولة التتويج بأي لقب دولي في مسيرته مع المنتخب المصري، حيث غادر أمم إفريقيا مع منتخب مصر من دور الـ16، ولم يشارك سوى في مباراتين فقط ضد موزمبيق بالجولة الأولى، وتعرض لإصابة أمام غانا في الشوط الأول.

وانتشر خبر عن سخرية لاعبي كوت ديفوار، من صلاح حيث ذكرت وسائل اعلام توضيح للمقطع، وظهر اللاعب اورييه، الذي كان يقول " ça là " وهي تعني " الوقت المناسب " وليس "صلاح" ولكن نطق الكلمة بالفرنسية جعلها تبدو للناس وكانه يقول صلاح.

وبشكل عام الحوار الكامل في المقطع كان من اورييه & بيبي كان فيه سخرية نعم من شخص ولكن كان هذا الشخص المقصود هو أحد الناشطين في ساحل العاج الذي سخر منهم بعد الخسارة برباعية من غينيا

واعتقدت وسائل إعلام بأن المقصود هو هداف المنتخب المصري محمد صلاح في البداية بسبب لهجتهم الغير واضحة ولكن في النهاية المقصود ليس صلاح”.

وكان محمد صلاح قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات قبل هذه البطولة، خسر النهائي في نسختي 2017 و2021، وخرج من دور الـ16 مع الفراعنة في 2019.