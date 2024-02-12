اخبار الرياضه

الصيد يتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الفني(صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - احرزت ناشئات صيد اكتوبر لمواليد 2018 المستوى الاول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى والتى اقيمت بصالة الشباب والرياضة حيث شارك فريق صيد اكتوبر بـ5 فرق جماعية فى البطولة.


ضمت قائمة الفريق اللاعبات داليدا شريف،ليلى رامى،مليكة هشام،هنا محمود،ايلا ادهم،داليدا احمد،لارا ادهم ،ليلى اسلام،نوراى توفيق،امينة وليد،تمارا احمد،فريدة مختار،ليلى كريم،نيلى حاتم،فريدة الاتربى ،لينا هشام،مليكة مصطفى،تالين محمد،ديما عبد الخالق،فرح نجيب.


الجهاز الفنى والادارى:
مدير الاكاديمية المهندسة سحر البدرى،المدير الفنى سارة سعدة،المدرب العام عالية سعدة،مدربين رحمة خالد و فاطمة الزهراء احمد و شيماء شعيب،ادارية الفريق ميادة قدرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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