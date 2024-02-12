مصطفى محمد على رأس التشكيل الأفضل للجولة 21 بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي على رأس التشكيل المثالي للجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.

واختارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مصطفى محمد ضمن التشكيل الأفضل في الجولة الحادية والعشرين، بعدما قاد مصطفى محمد فريقه نانت للفوز على تولوز بهدفين مقابل هدف وحيد، بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني.

ومنحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المهاجم المصري مصطفى محمد تقييم 8/10 بعد مساهمتين في فوز نانت على حساب تولوز، حيث سدد مصطفى محمد مرتين، إحداهما الهدف والآخر في القائم بنسبة دقة كبيرة على الـ3 خشبات.

وقام مصطفى محمد بتمريرتين مفتاحيتين على مدار المباراة بجانب صناعة الهدف الثاني الذي سجله نانت في شباك تولوز.

