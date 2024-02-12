8 غيابات في قائمة المصري البورسعيدي لمباراة الجونة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب ثمانية لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، لمباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري.

ومن المقرر ان يلتقي المصري البورسعيدي بنظيره فريق الجونة في الرابعة عصر غدا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

حيث سيغيب عن صفوف المصري اللاعب عمرو سعداوي بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة بكأس الرابطة.

فيما انضم إلى قائمة المصابين كل من حسن علي لإصابته بكدمة في الركبة ، وزميله اسلام عطية الذي يعاني من شد بالعضلة الضامة، والحارس محمد شحاته والمصاب بشرخ في عظام اصبع اليد.

بينما يواصل فخر الدين بن يوسف برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في سمانة القدم ، والأمر ذاته للثلاثي ايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي لعلاج الأول من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة ، والثاني من جزع في أربطة الركبة ، والثالث الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل نحو ستة أشهر ، حيث أجرى العملية الجراحية وقطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي.

