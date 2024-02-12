«أين هي ميداليتك في إفريقيا؟».. ما حقيقة سخرية ثنائي كوت ديفوار من محمد صلاح في بث مباشر؟ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو ظهر خلاله سيرجي أورييه ونيكولاس بيبي لاعبا منتخب كوت ديفوار، في بث مباشر بعد الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، حيث اعتبر النشطاء أن الثنائي الإيفواري "يسخر من محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.

وأظهر الفيديو الايفواري سيرجي أورييه لاعب منتخب كوت ديفوار وفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي وهو يقول: "صلاح، هذه ميداليتي الثانية، أين هي ميداليتك في أمم إفريقيا؟."

ورد نيكولاس بيبي لاعب كوت ديفوار وفريق طرابزون سبور التركي: "صلاح لا تملك واحدة حتى، ولن تحصل عليها."

ولاحقا، تداول رواد السوشال ميديا مقطع الفيديو نافين أن يكون ثنائي كوت ديفوار قد وجه أي سخرية لنجم منتخب مصر محمد صلاح، وفقا لموقع "القاهرة 24".

وحقق منتخب كوت ديفوار لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بهدفين لهدف.