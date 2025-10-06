واين روني يكشف السر التكتيكي وراء تراجع معدل أهداف صلاح مع ليفربول

يعاني ليفربول حاليا من أزمة سوء نتائج بعد تلقيه هزيمته الثالثة على التوالي في جميع البطولات، كان آخرها خسارته أمام تشيلسي بنتيجة 1-2 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول أمام تشيلسي هزيمته الثانية على التوالي في الدوري، بعد أن سقط في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام كريستال بالاس بنفس النتيجة (1–2)، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة ويتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

كما بقي ليفربول غارقا في دوامة الهزائم، إذ تلقى خسارته الثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام غلطة سراي التركي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ولم يسجل النجم المصري محمد صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، أي هدف في آخر أربع مباريات خاضها مع ليفربول.

ورغم أن هذا التراجع في أداء صلاح غير مألوف، إلا أن المشكلة لا تقتصر عليه وحده، فالنادي بأكمله يجد صعوبة في استعادة وحدته وتماسكه الذي ميزه في معظم فترات الموسم الماضي.

ويبدو هذا التراجع في المستوى غير مفهوم نظريا، ولكن عند مشاهدة الفريق، يظهر اللاعبون كـ”ظل” لما كانوا عليه من نشاط واتساق، مع كثرة ضياع الكرة بشكل متكرر.

روني يلقي باللوم على تغييرات خط الوسط

تم توجيه تساؤلات كثيرة حول خيارات المدرب أرني سلوت، سواء بسبب إشراك بعض اللاعبين في غير مراكزهم الأساسية منذ البداية، أو بسبب التغييرات المستمرة في مراكزهم أثناء المباراة لمحاولة تدارك الأداء الضعيف.

لكن يبدو أن هذا النهج لم يعد مجديا، خاصة وأن سلوت استخدم هذه التكتيكات في المباريات الثلاث الأخيرة ولم ينجح، فالخصوم يجدون سهولة بالغة في اللعب والتمرير حول لاعبي ليفربول.

وأوضح واين روني، أسطورة نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، أن أحد أبرز جوانب هذه المشكلة، وهو ما أثر بشكل خاص على أداء صلاح، يكمن في هيكل خط الوسط.

وبالرغم من أن مباراة الأمس ضد تشيلسي شهدت لأول مرة عودة ثلاثي خط الوسط (أليكسيس ماك أليستر، ريان غرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي) الذين لعبوا معا في الموسم الماضي، إلا أنهم أثبتوا أنهم ليسوا بنفس القوة التي كانوا عليها سابقا.

وفي حديثه لبرنامج “Match of the Day”، شرح روني كيف أثر هذا التعديل التكتيكي في عمق الملعب على مردود صلاح بشكل كبير:

“أعتقد أنهم في الموسم الماضي كانوا يتمتعون بـالاستقرار في التشكيلة، والاستقرار في خط الوسط تحديدا. كان لديهم الثلاثي الثابت في الوسط وكان من الصعب جدا اللعب ضدهم. هذا الوسط كان يتناوب ويتحرك لمساعدة صلاح كثيرا”.

وأضاف روني: “هذا الموسم، لعبوا بثنائي فقط في خط الوسط، مع وجود (الوافد الجديد) فيرتز أمامهما، وأمس كانت المرة الأولى التي يعودون فيها إلى طريقة الثلاثي في الوسط. ربما كان هذا التغيير غير مألوف بعض الشيء بالنسبة لخط الوسط هذا الموسم، واستغرق منهم وقتا أطول مما توقعوا لإصلاح الأمر”.

المصدر: Match of the Day

روسيا اليوم