صدمة في الإسماعيلي بسبب إصابة مدافع الفريق في مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب محمد نصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في صدمة للجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال المدير الفني .

خرج محمد نصر ، مصابا من مران الفريق، اليوم، الاثنين، حيث شعر ببعض الآلام، التي أجبرته على عدم استكمال المران.

وواصل الفريق استعداداته تمهيدا لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي.

ويستضيف الإسماعيلي في السابعة من مساء الخميس، نظيره فريق نادي سيراميكا كليوباترا على استاد الإسماعيلية الدولي في إطار مواجهات مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، وأظهر الجميع حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.