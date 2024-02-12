حمدي فتحي يزين التشكيل المثالي لـ الدوري القطري

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد حمدي فتحي لاعب وسط نادي الوكرة القطري في التشكيل المثالي لشهر ديسمبر 2023، في دوري نجوم قطر.

وكشفت رابطة الدوري القطري اليوم الأثنين عن التشكيل المثالي الذي شهد تواجد الدولي المصري حمدي فتحي والذي شارك في مباراتين مع الوكرة في الدوري القطري.

وكان حمدي فتحي قد غاب عن مباراتين مع الوكرة أمام الغرافة والأهلي بعد تعرضه للطرد في مباراة العربي بينم شارك أمام الدحيل ومعيذر.

وأحرز نجم الأهلي السابق هدفًا أثناء مشاركته في لقاء الوكرة أمام الدحيل وصنع هدفًا اخر.

وكان حمدي فتحي قد انضم إلى صفوف الوكرة القطري قادمًا من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 3 ملايين دولار.

التشكيل الشهر المثالي في قطر

حراسة المرمى: جاسم الهيل (العربي).

الدفاع: جاسم جابر (العربي)، بوعلام خوخي (السد)، بيدرو ميجيل (السد)، أوتافيو (السد).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة)، عبدالعزيز حاتم (الريان)، بلاتا (السد)، رافينيا (العربي)، عمر سيكو (الأهلي).

الهجوم: بغداد بونجاح (السد).

يذكر أن حمدي فتحي شارك مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت على ملاعب كوت ديفوار قبل أن يودع المنتخب الوطني المسابقة القارية من دور الـ16.

