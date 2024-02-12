شكرا لقرائتكم خبر اختتام منافسات كأس الملك للقدرة والتحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستمتع محبو رياضة الفروسية من داخل وخارج المملكة بأروع اللحظات وسط حضور كبير من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في قلب قرية الفرسان بالعلا.
وجمعت المنافسات مجموعة عالمية من المواهب تضم أكثر من 260 فارسا وفارسة من 50 دولة، في سابقة هي الأولى من حيث الدول المشاركة، وبلغ مجموع الجوائز المالية للمسابقتين الرئيسيتين للبطولة 20 مليون ريال، ما يجعلها أكبر مبلغ جائزة في تاريخ رياضات القدرة والتحمل.
وتوج الفارس القطري سعيد النعيمي بلقب البطولة ونجح في تحقيق المركز الأول بسرعة بلغت 23.7 كلم/ ساعة وزمن قدره (5 ساعات و22 دقيقة وثانية واحدة).
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