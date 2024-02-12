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اختتام منافسات كأس الملك للقدرة والتحمل

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- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العلا ختام منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 والسباق المصاحب لها، وذلك ضمن منافسات كأس الفرسان 2024، الفعالية التي صممت خصيصا لتحطيم الأرقام القياسية وإرساء معايير جديدة للنسخ القادمة من البطولة المميزة.

واستمتع محبو الفروسية من داخل وخارج المملكة بأروع اللحظات وسط حضور كبير من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في قلب قرية الفرسان بالعلا.

وجمعت المنافسات مجموعة عالمية من المواهب تضم أكثر من 260 فارسا وفارسة من 50 دولة، في سابقة هي الأولى من حيث الدول المشاركة، وبلغ مجموع الجوائز المالية للمسابقتين الرئيسيتين للبطولة 20 مليون ريال، ما يجعلها أكبر مبلغ جائزة في تاريخ رياضات القدرة والتحمل.

وتوج الفارس القطري سعيد النعيمي بلقب البطولة ونجح في تحقيق المركز الأول بسرعة بلغت 23.7 كلم/ ساعة وزمن قدره (5 ساعات و22 دقيقة وثانية واحدة).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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