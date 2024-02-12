إيقاف 6 لاعبين في السعودية بسبب المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، عن عقوبة سداسي المنتخب السعودي بعد الأزمة التي وقعت في معسكر الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس آسيا والتي انتهت 10 من شهر فبراير بتتويج منتخب قطر للمرة الثانية في تاريخه.

وكان المدرب الإيطالي مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية قد كشف في مؤتمر صحفي قبل البطولة، أنه استبعد 6 لاعبين من قائمة الأخضر وهم نواف العقيدي ومحمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي وسلطان الغنام وسلمان الفرج، وأوضح أنهم رفضوا الاستمرار مع المنتخب في كأس آسيا.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قررت إيقاف اللاعبين محمد مران، خالد الغنام، علي هزازي، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب على الرغم من أن الفرصة لازالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر، ومخالفين بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

كما قررت إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب وطلبه من إدارة المنتخب، إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإسائة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".

بينما وقعت غرامة مالية على سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر، حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناءً على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".

وأضافت "تغريم اللاعب سلطان الغنام 200 ألف ريال، بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023 بناءً على المادة 10 الفقرة (1و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".