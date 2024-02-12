نتائج مباريات اليوم في مسابقة دوري المحترفين المصري

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين.

نتائج دوري المحترفين اليوم



وأستطاع لافيينا والسكة الحديد تحقيق الفوز خارج الديار بجانب فوز بروكسي علي وادي دجلة وتعادل بتروجت مع حرس الحدود.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين



بروكسي ضد وادي دجلة 1- صفر

راية ضد السكة الحديد صفر - 2

بتروجت ضد حرس الحدود 1-1

القناة ضد لافيينا صفر ـ 1

غزل المحلة ضد طنطا صفر ـ 3

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.