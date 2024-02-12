"بحافلة مكشوفة".. احتفالات حاشدة بلاعبي منتخب كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفلت الجماهير الإيفوارية في شوارع أبيدجان عقب فوز منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية 2023 للمرة الثالثة في التاريخ على أرضه.

واجتمعت الجماهير حول حافلة مكشوفة بداخلها لاعبي منتخب كوت ديفوار المتوجين باللقب الثالث على حساب النسور النيجيرية.

الجدير بالذكر أن منتخب كوت ديفوار فاز بكأس الأمم الإفريقية على حساب نيجيريا بنتيجة 2-1، بعد تأخرها بهدف.

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