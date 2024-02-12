إنترميلان يحسم أولى صفقاته الصيفية من نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي إنترميلان الإيطالي أولى صفقاته الصيفية إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل مبكراً بعدما توصل لإتفاق نهائي مع البولندي بيوتر زيلينسكي نجم فريق نابولي.

ووفقاً لموقع “كالتشيو ميركاتو ” الإيطالي فقد خضع زيلينسكي اليوم للكشف الطبي استعداداً للإنضمام لصفوف النيراتزوري بشكل رسمي عقب نهاية الموسم.

وينتهي عقد زيلينسكي مع نابولي بنهاية الموسم الجاري، حيث دخل اللاعب في خلاف كبير مع رئيس النادي ماتسبب في إستبعاده من قائمة نابولي لدوري بطال اوروبا.

وأخطر مسؤولو إنترميلان إدارة نابولي رسمياً بدخوله في مفاوضات مع زيلينسكي وفقاً لما تنص عليه لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.