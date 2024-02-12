سيدات الزمالك يهزمن الزهور فى بطولة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 1/3 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على صالة الأخير ،ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

17/25 للزمالك

19/25 للزمالك

23/25 للزهور

11/25 للزمالك

بهذا الفوز تأهل فريق سيدات الزمالك لخوض منافسات دور نصف النهائي للبطولة، و لم يتم تحديد موعد المباريات حتي الآن.

يذكر أن سيدات الزمالك تأهلن لدور الثمانية عقب الفوز على هليوبوليس بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي على صالة الأخير بالشروق ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر .

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من، حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً ، وأشرف عبدالعال مدرباً ، وهبة حسنين مديراً إدارياً، وسمية ناجح للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.