قناة الزمالك تعلن نقل لقاء القمه بين الأهلى والزمالك للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - فى بطولة الجمهوريه

الإثنين 12/فبراير/2024 - 10:40 م 2/12/2024 10:40:28 PM

تنقل قناة نادي الزمالك مباراة فريق الشباب 2005 أمام النادي الأهلي على الهواء مباشرةً والمقرر لها في الثانية والنصف عصر الغد الثلاثاء.

ويلعب فريق 2005 بالزمالك الذي يقوده محمد عبدالله مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية، بمقر القلعة البيضاء.

وتشهد المباراة متابعة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في إطار سياسته بتصعيد اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين.