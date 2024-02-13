كولر يكشف عن خطته بعد العودة من رحلة الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الأهلي كان لديه رغبة في سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى غانا مباشرةً لمواجهة ميدياما الغاني، عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مارسيل كولر المدير الفني، فضل العودة إلى القاهرة عقب رحلة الجزائر، على أن يمكث الفريق لمدة يومين قبل السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني، يوم 23 فبراير الجاري".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

تقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ينتظر الأهلي اختبار صعب بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث ينتظره صراع في دوري أبطال أفريقيا، في رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي للنسخة الثانية على التوالي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مجموعته الرابعة بـ 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة وتعادل في لقاءين