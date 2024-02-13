محمود البنا: لقطة ساديو ماني لم تؤثر على تواجدي في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الحكم الدولي محمود البنا، عن سعادته بتكريم اتحاد كرة القدم للحكام المصريين، بعد الأداء المميز في كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنها نقطة إيجابية كثيرًا لكل الحكام المصريين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك بعض الحكام تتأثر بقلة المباريات، وأنا لا أحب إدارة مباراة كل أسبوع، خوفًا من الإجهاد البدني والذهني، لكن من الصعب أن يجلس حكمًا 3 أسابيع بدون خوض اي لقاء".

وأضاف: "الحكام بالطبع يتأثرون بالضغوط التي تدور حولهم، ولا يوجد ما يمنع مطلقا من الاجتماع مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، ومن الوارد وجود مناقشات معه خلال الأيام القادمة".

وواصل: "ما تردد عن استبعادي من أمم إفريقيا بسب عدم طرد ساديو ماني غير حقيقي مطلقا، والطبيعي أن يتم تخفيض الحكام مع استمرار الأدوار الاقصائية، ونصف الحكام رحل بعد نهاية دور المجموعات".

وزاد: "أنا في الأصل لست حكمًا لـvar، هناك قانون نسير عليه، هناك اعتبارات للعب العنيف وأقصى درجات التهور، ولقطة ساديو ماني لم تؤثر على وجودي في أمم افريقيا، واللعبة كانت بالنسبة لي أقصى درجات التهور".

وأكد: "كل الحالات التحكيمية يتم تحليلها من جانب الكاف، وكان هناك انقسام واضح على هذه اللعبة، ولم يحدث أي لوم من جانبهم، لكن هنا في مصر يتم تضخيم الأمور، وتخرج أقاويل عديدة".

وأشار إلى أن لديه شعور بالحصول على حقه من الناحية الجماهيرية، ولم يحقق احلامه بشكل كامل على المستوى الدولي وليس راضيًا على مسيرته دوليا، وطموحاته كثيرة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه ليس من المرشحين حاليا للتواجد في كأس العالم القادمة، وتم اختيار أمين عمر ومحمد معروف بشكل مبدئي، وهم من الحكام المميزين ويستحقوا التواجد في البطولة، موضحا أنه غير مصدوم مطلقا من الاختيارات، وكل حكم يرى نفسه أحق بالتواجد في أي مكان.

وتابع: "متقبل كل الاختيارات الخاصة من الكاف بالمرشحين لادارة كأس العالم وعلاقتي جيدة مع لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي دائما، وليس لدي معلومة بامكانية ترشيحي لإدارة نهائي كأس مصر القادمة بين الأهلي والزمالك، وسبق وقمت بادارة مواجهتين قمة".

وأتم: "لم يتم الحديث معي حتى الآن من جانب لجنة الحكام بشأن إمكانية إدارة نهائي كأس مصر".