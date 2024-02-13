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مطالبات داخل الزمالك بإقالة محمد أسامه من رئاسة الجهاز الطبي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك عضوين داخل نادي الزمالك، يطالبوا بإقالة الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم، من منصبه.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مطالبات الثنائي برحيل أسامه، تأتي استنادًا على كثرة الإصابات في الفريق بالفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رغبتهم في تواجد عنصر آخر".

واختتم أمير هشام: "الدكتور محمد أسامه يلقى دعم كامل من لاعبي الفريق، ولا يرغبوا في مغادرته عن منصبه، خاصةً أن هناك راحة نفسية في التعامل معه".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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