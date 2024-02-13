أحمد مجدي: ثنائية شيكابالا والسعيد ستضيف للزمالك.. وزيزو لا يحتاج للتقييم

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أحمد مجدي المدرب العام للزمالك بأداء الفريق خلال مباراتي ليفلز والفيوم الوديتين، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اطمئن على جاهزية كل اللاعبين.

وقال أحمد مجدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "كان من المهم أن يرى الجهاز الفني مستويات اللاعبين من خلال المباراتين الوديتين والاطمئنان على حالتهم، ومتابعة مدى استجابتهم لأفكار المدرب البرتغالي التي ينفذها في التدريبات".

وتابع: "صحيح أن النتيجة أمر مهم والأهداف التي سجلناها، لكن ما كنا نركز عليه هو ظهور اللاعبين بالشكل الذي كان ينفذه الجهاز الفني في التدريبات، والأمور التي تحتاج للتطوير".



وأضاف مدرب الزمالك : "كل لاعبي الزمالك يبذلوا أقصى ما لديهم في الفترة الحالية من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني وحجز مكانة أساسية في تشكيل الفريق، لدينا أسبوع كامل للتحضير للمباراة الرسمية الأولى أمام الإسماعيلي مع الجهاز الفني الجديد".



وأشاد أحمد مجدي بثنائية محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبدالله السعيد في مباراة الفيوم الثانية، مؤكدًا: "لا يوجد شئ في كرة القدم أسمه أن الملعب لا يحتمل وجود الثنائي كما يرى البعض، الأهم المردود الفني الذي يقدمه كل منهم، ليس من المنطقي أن يتم الحكم على لاعب بسبب عامل السن، بل العطاء والاستفادة الفنية داخل الملعب".

وأردف: "شيكابالا وعبدالله السعيد لاعبين كبار وأي فريق يتمنى وجودهم في الملعب ، والجهاز الفني سيعمل على الاستفادة بالثنائي سواء سوياً أو على حسب مجريات المباريات المقبلة للفريق، كل مباراة لها حسابات مختلفة بناءً على المنافس الذي ستلعب ضده".



وعن تألق أحمد مصطفى "زيزو" بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" في مباراة الزمالك الودية أمام الفيوم، قال مجدي: "زيزو لا يحتاج للتقييم، يقدم مستويات ثابتة منذ أكثر من موسم، وتألقه أمر ليس غريب، يتطور دائما ويحاول أن يكون مردوده الهجومي أكبر بشكل مستمر سواء بصناعة الأهداف أو تسجيلها، زيزو من أهم اللاعبين داخل صفوف الزمالك".



وعن انطباعات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك عن الفريق بشكل عام، أتم مدرب القلعة البيضاء: "المدير الفني في مرحلة التعرف على اللاعبين وقدرات وشخصية كل منهم، ويتابع مدى استجابتهم لتنفيذ أفكاره، وطبيعي أن يكون هناك بعض الوقت حتى يصل لما يريده مع الفريق، ونحن كجهاز فني نحاول أن نساعده لتكون الفترة المقبلة أفضل".