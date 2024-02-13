كيروش يقترب من تدريب منتخب الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من تدريب منتخب الجزائر بعد رحيل جمال بلماضي في أعقاب الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وكان منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي قد ودع أمم أفريقيا من دور المجموعات في واحدة من المفاجآت، ليرحل على إثرها جمال بلماضي وينتهي مشواره مع محاربي الصحراء.

أكدت عدة تقارير جزائرية اقتراب البرتغالي كيروش من تولي الإدارة الفنية للمنتخب الجزائري خلفًا لجمال بلماضي حيث ينتظر الاتحاد الجزائري رد المدرب على العرض المالي المقدم له على أن يكون مساعده مدربًا محليًا.

شكّل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لجنة قبل أيام، تضم خبراء لانتقاء المدرب القادم لمنتخب الجزائر، بعد تأكيد قطع الصلة مع المدرب بلماضي، الذي أُقصي من مجموعات كأس أمم أفريقيا مرّتين تواليًا، في 2021 و2024.