جدول ترتيب دورى NILE.. الأهلي الثامن والزمالك الـ 12

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة دورى NILe للدوران اليوم، الثلاثاء، بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، لتعود المتعة والإثارة فى الإيجبشيان ليج بشكل أكبر، خاصة بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، والذي شهد تدعيمات قوية ومكثفة من الأندية بحوالى 97 صفقة استعداداً لاستئناف المباريات.

استغل فريقا زد وإنبي انشغال الكبار الأهلي والزمالك بخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، للانقضاض على قمة جدول ترتيب مسابقة دورى NILe برصيد 19 نقطة لكل منهما، ويتربع زد على القمة بفارق الأهداف ويليه الفريق البترولي فى المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

ترتيب الدورى.. الأهلي في المركز الثامن

تراجع النادي الأهلي، قبل فترة التوقف الدولى، إلى المركز الثامن فى جدول الترتيب، بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية ومن بعدها كأس السوبر، ما أدى إلى تأجيل عدة مباريات بالدورى للفريق الأحمر، ليقبع في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وجدير بالذكر أن الفريق الأحمر هو الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن بدورى NILe.

ترتيب الدورى.. الزمالك في المركز الـ 12

على الجانب الآخر، وفى قلعة ميت عقبة، تراجع نادى الزمالك للمركز الـ 12 فى جدول الترتيب، حصدها الفريق الأبيض بعد 8 مباريات حصد خلالها 11 نقطة فقط، حيث تلقى الزمالك الهزيمة في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وهو ما أدى إلى تغيرات جذرية فى فترة التوقف بضم 11 صفقة وتغيير المدير الفني.