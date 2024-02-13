عبد القادر ينتظم في التدريبات الجماعية بالأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على تعافي أحمد عبد القادر من الإصابة العضلية التي أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

وأشار جاب الله إلى مشاركة عبد القادر في المران الجماعي كاملا جاء بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل التي خضع لها طوال الفترة الماضية بشكل منفرد.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.

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