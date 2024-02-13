سموحة يستضيف البنك الأهلي بالجولة الـ12 في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق البنك الأهلي وفريق سموحة، فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين لاستعادة الانتصارات في البطولة بعد توقفها بسبب أمم أفريقيا .

وفاز سموحة على الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما فاز البنك الأهلى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

وطالب أحمد سامي المدير الفنى لسموحة، لاعبيه بضرورة التركيز وتحقيق الفوز على البنك الاهلى، لتعويض خسارة الفريق فى ربع نهائى كأس الرابطة امام سيراميكا كليوباترا، فيما يأمل سامى في دخول المربع الذهبي .

وفى المقابل شدد طارق مصطفى المدير الفني للبنك على لاعبيه ضرورة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

واختار أحمد سامى، 20 لاعباً لهذه المباراة، وهم الهاني سليمان وحسين تيمور ومحمد المغربي وبركات حجاج، ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء ومحمود وحيد، وعبد الرحمن عامر وإسلام جابر وحمدي علاء، وأبوبكر ليادي وعمرو قلاوة وأحمد خالد، وأحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة وعبد اللطيف بن قسو ومحمد كناريا ، وحسام حسن وفادي فريد .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما خاض لاعبيه 10 مباريات، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 11 مباراة .