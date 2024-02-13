مابولولو: أداء الفراعنة كان كارثيًا في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأنجولي مابولولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري، إن أداء المنتخب المصري كان كارثيًا بالنسخة المنصرمة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف مابولولو في تصريحات تلفيزيونية:"بالنسبة لأداء منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا كان كارثيًا فلم يكن جيدًا بالمرة لأن المنتخب المصري عودنا الوصول للنهائي ومن وجهة نظري لم تكن مشاركة جيدة لمنتخب مصر لكنه منتخب قوي وسيغيّر من طريقة فكرة ويظهر بصورة جيدة بالبطولات المقبلة".

وتابع المحترف بصفوف الاتحاد السكندري:"لم أتوقع خروج منتخب مصر من دور الـ 16 ولكن هذه هي كرة القدم وينبغي له مواصلة العمل لأنه من أقوى المنتخبات".

وتطرق لمشاركة منتخب بلاده بقوله:" تقييمي لمنتخب أنجولا في كأس أمم أفريقيا أن الأداء كان رائعًا وكان هناك رهبة كبيرة وكنا نعلم أن تحقيق الفوز صعبًا ولكن كان لدينا روح الجماعة وما وصلنا له بسبب التركيز وروح الجماعة".

وأتم اللاعب الأنجولي تصريحاته بقوله:"خروجنا أمام نيجيريا كان مُفاجئًا فكنا قد حققنا نتائج طيبة وكنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة ولكن كافحنا واجتهدنا ولم نستطع الفوز وهذه هي كرة القدم فازت نيجيريا ويتبقى لنا العمل الجاد".