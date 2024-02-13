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‎مصيلحى يكرم بطلة الاتحاد السكندري بتأهلها لأولمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - كرم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بطلة التايكوندو بزعيم الثغر و منتخب مصر آية محمد عقب تأهلها إلي دورة الالعاب الاولمبية بباريس 2024 بحضور والد و والدة اللاعبة و مدربها الكابتن وائل صلاح

وأثنى رئيس النادى على هذا الإنجاز الكبير مشيداً بالبطلة التي يتوقع لها الجميع تحقيق إنجاز خلال مشاركتها في الأولمبياد القادمة نظراًلمستواها الثابت و المتميز خلال السنوات السابقة ، و تحقيقها للعديد من الإنجازات و البطولات الهامة لنادى الاتحاد السكندرى و منتخب مصر  

و أكد رئيس نادى الاتحاد السكندرى على توفير كل سُبل الدعم و المساندة داخل منظومة النادى للبطلة  بشخصه من أجل تحقيق الإنجاز الذى يسعى إليه الجميع و هو الفوز بميدالية أوليمبية تضاف لإنجازات و تاريخ الأخضر العريق و مصر الحبيبة كما أهدى لها درع النادى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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