قائد الرأس الأخضر: "شعرنا بالخوف من مواجهة منتخب مصر"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بيبي، قائد منتخب الرأس الأخضر، أن مواجهة الفراعنة كانت صعبة للغاية، خاصة بعدما سألنا عن من هو منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.



وشدد بيبي على أن المواجهة كانت صعبة للغاية، خاصة وأنهم يمتلكون عددًا من المحترفين على مستوى كبير وعالي.

وتحدث قائد منتخب الرأس الأخضر في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "لم نكن نعرف قبل بطولة أمم إفريقيا إن مواجهة مصر ستكون صعبة بهذه الدرجة".

وتابع: "كنا نسمع أننا سنقابل منتخب الفراعنة، وكنا نُخطئ في الاسم كثيرًا لأننا كنا نعرف أننا سنواجه منتخب مصر".

وأضاف بيبي تصريحاته: "بدأنا نسأل من هم الفراعنة، وعرفنا أنه منتخب مصر، بالتأكيد شعرنا بالخوف أكثر لأنه يمتلك لاعبين كبار دوليين ومحترفين في الخارج، والمواجهة كانت صعبة للغاية".

وأوضح: "كان جزء من التدريبات مشاهدتهم، لن ننسى صعوبة الوضع الذي كنا فيه، ولكن بالتأكيد شرفنا أن نواجه فريقا كبيرا مثلهم".

الجدير بالذكر أن منتخب الرأس الأخضر تعادل في اللحظات الأخيرة أمام نظيره المصري في الجولة الأخيرة والثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.