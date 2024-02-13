لتجنب الإيقاف مجددا.. جلسة بين الإسماعيلي وفيفا لحل قضية موريل

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عمله بشكل مكثف لحل القضايا التي تهدد النادي بإيقاف القيد مرة أخرى، وذلك من أجل استقرار الأوضاع داخل قلعة الدراويش من جديد.

وجمعت جلسه استماع عبر فيديو كونفرنس، اليوم، الثلاثاء، مسئولي الإسماعيلي، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة الوضع في قضية اللاعب الإيفواري جان موريل.

وسدد الإسماعيلي في وقت سابق 40 ألف دولار، رسوم استئناف على الحكم الصادر من غرفة تسوية النزاعات، لصالح اللاعب.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي في وقت سابق من سداد مستحقات التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.