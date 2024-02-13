اختفاء فرج عامر من سموحة على طريقة "سيب وأنا سيب"

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الارتباك والضبابية داخل أروقة نادى سموحة خاصة بمجلس الادارة فمن المعروف أن هناك حالة من الانقسام بين المجلس لفريقين الاول يضم المهندس محمد فرج عامر رئيس النادى ومعه عضو المجلس إيمان جابر والفريق الاخر يضم الدكتور عمر خميس الغنيمي نائب رئيس النادى ومعه باقى جميع أعضاء المجلس فوق وتحت السن وهو ما تسبب فى إدارة الموج الازرق على طريقة سيب وانا سيب بين الفريقين وهوما يدفع ثمنه عضو الجمعية العمومية بالنادى الذى وقع فريسة بين الفريقين

وقد قام عامر بإتخاذ خطوة الاختفاء عن النادى هذا الاسبوع والابتعاد عن المشهد فى خطوة شطرنج بينه وبين فريق الغنيمى مما تسبب فى بعض الشلل الادارى الذى يحتاج عامر للإمضاء على بعض الشيكات والالتزامات الخاصة بسموحة بالاضافة الى تذمر عدد من المدربين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية

وبدأ عامر خطة الاختفاء والاسترخاء ومتابعة المشهد من قصره بالجونة منذ غيابه عن حضور أجتماع مجلس الادارة الذى ترأسه الغنيمى وسط زملائه بالمجلس

يذكر أن فريق سموحة مساء اليوم يواجه فريق البنك الاهلى بقيادة المدير الفنى الكابتن أحمد سامى ويبدو أن الايام القليلة القادمة سيشهدالموج الازرق نوة قوية تضرب بمصالح سموحة