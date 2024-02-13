نجم الرأس الأخضر: أتمنى اللعب في الاهلي وشعرنا بالخوف من مواجهة محمد صلاح

تمنى بيبي نجم الرأس الأخضر ورايو فاليكانو الإسباني، الانتقال إلى النادي الاهلي، كما أنه كشف عن شعور فريقه أثناء مواجهة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

التقى منتخب الرأس الأخضر مع نظيره مصر، مباراة قوية بدور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، بـ كوت ديفوار، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتجية 2-2.

وأكد بيبي لاعب الرأس الأخضر، على أن مواجهة منتخب مصر كانت صعبة للغاية، من خلال تصريحاته عبر برنامج “رقم 10″، على القناة الأولى المصرية.

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وقال بيبي: “منتخبنا قدم مستوى رائع في كأس أمم إفريقيا 2023، وشرف كبير لي أن أكون من منتخب الرأس الأخضر.

وأضاف: وسعيد للغاية أن منتخبنا أثبت عالميًا أن لدينا لاعبين يستحقون الاحتراف، وهذا يؤهلني للعب في أفضل الأندية في أوروبا”.

وتابع: قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، سمعنا أننا سنواجه الفراعنة لم نكن نعرف أنه منتخب مصر، عندما عرفنا شعرنا بالخوف لأنه يمتلك لاعبين كبار دوليين ومحترفين.

وواصل: كنا قلقين من مواجهة محمد صلاح، وأصبحنا محظوظين لعدم مشاركته، هو لاعب خطير للغاية ويلعب في فريق قوي ليفربول، وينافس في أقوى دوريات العالم أيضاً.

نجم الرأس الأخضر يتمنى الانتقال لـ الاهلي

وانتقل بحديثه عن الدوري المصري قائلا: يوجد فريقين قويين جدًا معروفين عالميًا، وفي فريق كبير لون قميصه أحمر، وفريق مرسوم عليه الأهرامات.

واستكمل: لا أحب أن أذكر أسماء أندية ممكن اللعب لها في الفترة المقبلة، لكن اللون الأحمر يليق علي، ولو فكرت ألعب في الدوري المصري سألعب للفريق الذي يرتدي القميص الأحمر”.

وشدد: أنا كلاعب كرة قدم، أتمنى في يوم من الأيام الانضمام إلى الفريق الذي يرتدي أحمر “الاهلي”،

وبسؤاله، لو الاهلي أرسل لك عرضًا في الوقت الحالي ستوافق؟ أجاب: “أتمنى أكون في مصر في أقرب وقت، لأن لدي خبرة جيدة وأي لاعب يتمنى أن يُضيف في سيرته الكروية المزيد.

واختتم لاعب الرأس الأخضر تصريحاته قائلاً: أن أعيش في مصر في حد ذاته شيء كبير جدًا، ما بالنا باللعب في أحد أنديتها”.