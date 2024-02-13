لبيب وجوميز يشهدان قمة الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - تواجد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في مباراة فريق الشباب الأبيض مواليد 2005، أمام الأهلي على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء.

ويلتقي فريق 2005 بالزمالك الذي يقوده محمد عبدالله مع الأهلي، حاليا داخل مقر النادي الأبيض، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

كما شهدت المباراة حضور البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول بالنادي من أجل متابعة العناصر المميزة من فريق الشباب، كما تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وأحمد مجدي المدرب المساعد لمتابعة اللقاء.

ويتواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري ورامي نصوحي ، أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة قمة الشباب.

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