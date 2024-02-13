كل ما تريد معرفته عن عودة دورى NILE بعد انتهاء التوقف الدولى

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة دورى NILe إلى الدوران اليوم، الثلاثاء، بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، لتعود المتعة والإثارة فى الإيجبشيان ليج بشكل أكبر، خاصة بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، والذي شهد تدعيمات قوية ومكثفة من الأندية بحوالى 97 صفقة استعداداً لاستئناف المباريات.

NILe

NILE

س: من هو متصدر الدوري قبل عودة المباريات؟ ج:استغل فريقا زد وإنبي انشغال الكبار الأهلي والزمالك بخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، للانقضاض على قمة جدول ترتيب مسابقة دورىبرصيد 19 نقطة لكل منهما، ويتربع زد على القمة بفارق الأهداف ويليه الفريق البترولي فى المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة. س: من هو هداف دوري NILE؟ ج:يتصدر مصطفى زيكو لاعب فريق زد، وأحمد بلحاج لاعب الجونة، قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما، وذلك قبل عودة المباريات مجدداً عقب انتهاء التوقف الدولي. س: في أي جولة يعود دوري NILE؟ ج:يعود دوريبداية من الجولة 12 من عمر المسابقة المحلية، بينما تم تأجيل مباراتي، الأهلي والداخلية، والزمالك وفاركو ضمن منافسات ذات الجولة بسبب انشغال الفريقين بالمنافسات الأفريقية، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الأفريقية. س: ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري NILE؟ ج:تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. س: ما هي مواعيد مباريات اليوم في دوري NILE؟ ج:تقام اليوم الثلاثاء مباراتان تجمع الجونة مع المصري البورسعيدى وسموحة مع البنك الأهلى فى افتتاح الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يواجه فريق المصري البورسعيدى نظيره الجونة فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها كل منهما بحثا عن تعويض إخفاق وداع كأس الرابطة واستعادة الانتصارات في المسابقة المحلية بعد توقفها بسبب أمم أفريقيا.

يستضيف سموحة نظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين، يدخلها كل فريق بحثاً عن تعويض إخفاق وداع كأس الرابطة واستعادة الانتصارات في المسابقة المحلية بعد توقفها بسبب أمم أفريقيا.