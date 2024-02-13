شباب الأهلى يخطف الزمالك بهدفين فى ميت عقبة

ياسر رشاد - القاهرة - فى قمة بطولة الجمهورية ٢٠٠٥

الثلاثاء 13/فبراير/2024 - 04:52 م 2/13/2024 4:52:00 PM

تحت أنظار جوزيه جوميز والجهاز الفني للزمالك ومجلس إدارة النادي ..خسر شباب الزمالك ٢٠٠٥ من منافسه التقليدي الأهلى بهدفين دون رد احرزهما محمد أحمد شيبا ومحمد رأفت في بطولة الجمهورية

المباراة شهدت حضور لفيف من أبناء نادي الزمالك في مختلف الأجيال .. بجانب مجلس ادارة الزمالك بالكامل بقيادة حسين لبيب والجهاز الفني للفريق الأول والجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة وائل رياض

وشارك ترافيس موتيابا لاعب الزمالك للفريق الأول في اللقاء، بجانب حضور بعض لاعبي الفريق الأول لملعب المباراة محمد شحاتة ومحمد عاطف .

ورفع الأهلي رصيده ل٤٤ نقطة ليزاحم إنبي على الوصافة خلف زد المتصدر .. وتوقف رصيد الزمالك عند ٤٠ نقطة في المركز الرابع