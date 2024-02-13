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الزمالك يفوز على البنك الأهلي فى دوري اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 36/25 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأبيض على البنك الاهلي بنتيجة 18/11 قبل أن يفوز الزمالك في نهاية اللقاء بنتيجة 36/25

ومن المقرر  أن يواجه الفريق نظيره الأهلي في الجولة الخامسة من الدور ذاته يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة وزارة بالسادس من اكتوبر .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح  مدرباً للحراس وجمال شعبان مدير إدارياً.

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